Özbekistan'ın dış borcu ocak ayında 21,1 milyar dolara ulaştı

Özbekistan'ın dış borcu 1 Ocak 2021 itibarıyla 21,1 milyar dolar oldu.

Özbekistan Maliye Bakanlığı, ülkenin dış borç stokuna ilişkin verileri açıkladı. Bakanlık açıklamasında, ülkenin dış borcunun 1 Ocak 2021 itibarıyla 21,1 milyar dolar olduğu kaydedilirken, bu rakamın ülkenin 2020 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 36,5'ine tekabül ettiği bildirildi.

2020 yılında ülkenin dış borcunun bir önceki yıla göre 5,4 milyar dolar diğer bir ifadeyle yüzde 34,4 arttığı aktarılan açıklamada, söz konusu borcun 15,1 milyar dolarının devletin doğrudan aldığı, 6 milyar dolarının ise devlet garantisi altında alınan dış borçlar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, toplam dış borcun 3,7 milyar dolarının bütçenin desteklenmesi, 2,6 milyar dolarının petrol-gaz, 2,9 milyar dolarının elektrik enerji, 2,4 milyar dolarının taşımacılık ve karayolları, 2,2 milyar dolarının tarım, 2,3 milyar dolarının belediye hizmetleri, 1 milyar dolarının kimya sanayi, 700 milyon dolarının eğitim ve sağlık, 300 milyon dolarının finans, 200 milyon dolarının telekomünikasyon, 1,1 milyar dolarının da diğer sektörlerde kullanıldığı, 1,7 milyar dolarının ise uluslararası tahvillerden oluştuğu aktarıldı.

Açıklamada, ülkenin en çok kredi aldığı ülke ve yabancı finans kurumları arasında 5 milyar dolarla Asya Kalkınma Bankası, 3,7 milyar dolarla Dünya Bankası, 2 milyar dolarla Çin Eximbank, 2 milyar dolar Çin Kalkınma Bankası, 2 milyar dolarla Japonya Uluslararası Kalkınma Ajansı ve 900 milyon dolarla İslam Kalkınma Bankası'nın yer aldığı vurgulandı.

Özbekistan'ın 2020 yılında 1,1 milyar dolarlık dış borç ödemesi gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada söz konusu tutarın 656,5 milyon dolarının ana para ödemeleri, 405,1 milyon dolarının ise faiz ödemeleri olduğu kaydedildi.

Ülkenin dış borç tutarı, 1 Ocak 2018'de 7,5 milyar dolar, 1 Ocak 2019'da 9,9 milyar dolar, 1 Ocak 2020'de de 15,7 milyar dolardı. Ocak 2020 itibarıyla dış borçlar GSYH'nin yüzde 27,2'sine tekabül ediyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov