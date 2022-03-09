Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Agzamhodjaev Vali Su'yu ziyaret etti - Haberler

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Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Agzamhodjaev Vali Su'yu ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Agzamhodjaev Vali Su'yu ziyaret etti

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

ANKARA (İHA) - Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

İlk olarak Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Agzamhodjaev, daha sonra Vali Ali İhsan Su ile bir süre görüştü. Gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Agzamhodjaev, Vali Su ile görüşmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Büyükelçi Agzamhodjaev, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerinin gelişerek daha da artacağına olan inancını ifade etti.

Vali Ali İhsan Su ise Büyükelçi Alisher Agzamhodjaev'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu tür ziyaretlerin ülkeler arası ilişkilerin daha da gelişmesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Vali Su, Büyükelçi Agzamhodjaev'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - MERSİN

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Agzamhodjaev Vali Su'yu ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali İhsan Su, Özbekistan, Ankara, su, Yerel, Haberler

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