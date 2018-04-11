Özbekistan'ın Altın-döviz Rezervi Arttı

Özbekistan'ın toplam altın-döviz rezervleri yılın ilk çeyreğinde 417,1 milyon dolar artarak 28 milyar 494 milyon dolar oldu.



Özbekistan Merkez Bankası, ülkenin altın-döviz rezervlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre 1 Ocak'ta 28 milyar 76,9 milyon dolar olan ülkenin toplam altın-döviz rezervleri, yılın ocak-mart aylarında 417,1 milyon dolar artarak 1 Nisan itibarıyla 28 milyar 494 milyon dolara ulaştı.



Açıklamaya göre, Özbekistan'da 1 Ocak 2018'de 14 milyar 34,1 milyon dolar olan altın rezervleri geçen dönemde 57,3 milyon dolar azalarak 13 milyar 976,8 milyon dolar oldu. 1 Ocak'ta 14 milyar 42,8 milyon dolar olan döviz rezervleri ise 474,4 milyon dolar artarak 14 milyar 517,2 milyon dolara ulaştı.

Özbekistan Merkez Bankası, ülkenin altın döviz rezervlerinin geçen yıl yüzde 6,2 artışla 1 Ocak 2018 itibarıyla 28 milyar 76,9 milyon dolara ulaştığını açıklamıştı.



Önceki dönemlerde ülkenin altın-döviz rezervlerine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, ilk kez geçen yılın kasım ayında Özbekistan'ın toplam altın-döviz rezervlerinin 26 milyar dolar olduğu bildirilmişti.