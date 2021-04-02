Özbekistan'ın Adana Fahri Konsolosu İlker Medeni oldu
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Özbekistan'ın Adana Fahri Konsolosu İlker Medeni oldu

Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel
Özbekistan'ın Adana Fahri Konsolosu İlker Medeni oldu

Özbekistan'ın Adana yeni fahri konsolosu İlker Medeni, Özbekistan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ve büyükelçilik görevlileri ile bir araya geldi.

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Özbekistan'ın Adana yeni fahri konsolosu İlker Medeni, Özbekistan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ve büyükelçilik görevlileri ile bir araya geldi.

Medeni, Adana'da gerçekleşen ziyarette, Türkiye ve Özbekistan'ın ortak paydaları olan tarihi ve kültürel geçmişleri olduğunu belirtti.

Adana Fahri Konsolosluk ofisinin iki kardeş ülke için yarar getireceğine inandığını ifade eden Medeni, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ilişki dostluktan öte kardeşlik seviyesinde olup; her geçen gün daha da güçlenerek gelişmektedir. İki kardeş ülkenin ortak çıkarlarını korumak ve kollamak için, ileriye dönük atılacak her adımda Adana ve bölgesindeki iş dünyası ile el birliği yapacağım. İki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel zenginlikleri bir araya getirmeyi temel görev edineceğim." şeklinde özetledi.

Medeni, göreve getirilmesine katkısı olanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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