Özbekistan ilk çeyrekte yüzde 3 büyüdü
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Özbekistan ilk çeyrekte yüzde 3 büyüdü

Özbekistan ilk çeyrekte yüzde 3 büyüdü
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3 büyüme kaydetti.

Özbekistan ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3 büyüme kaydetti.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, ülkenin GSYH'si ilk 3 ayda 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 arttı.

İlk çeyrekte hizmetler sektörü yüzde 5,8, sanayi sektörü yüzde 3,8, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 3,1, perakende, ticaret yüzde 2,8, taşımacılık yüzde 2,8 ve inşaat sektörü yüzde 0,5 büyürken, yatırım hacminde yüzde 3,5 ve yolcu taşımacılığında yüzde 3,8 küçülme yaşandı.

Özbekistan ekonomisi, geçen yıl yüzde 1,6 büyümüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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