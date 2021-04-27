Özbekistan, ilk çeyrekte 133,8 milyon dolarlık meyve-sebze ihraç etti
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Özbekistan, ilk çeyrekte 133,8 milyon dolarlık meyve-sebze ihraç etti

Özbekistan, ilk çeyrekte 133,8 milyon dolarlık meyve-sebze ihraç etti
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan, yılın ilk üç ayında 133,8 milyon dolarlık meyve-sebze ürünleri ihracatı gerçekleştirdi.

Özbekistan, yılın ilk üç ayında 133,8 milyon dolarlık meyve-sebze ürünleri ihracatı gerçekleştirdi.

Özbekistan Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre, yılın ilk üç ayında ülkenin meyve-sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 azalarak 133,8 milyon dolar oldu.

Özbekistan, söz konusu dönemde 218 bin ton meyve-sebze ürünleri ihraç etti. İhraç edilen ürünlerin 82,2 milyon dolarını sebze, 24,6 milyon dolarını meyve, 12,8 milyon dolarını kuru üzüm, 8,2 milyon dolarını yer fıstığı, 4,1 milyon dolarını biber, 1,6 milyon dolarını üzüm, 300 bin dolarını da kavun-karpuz ürünleri oluşturdu.

Özbekistan'ın en çok meyve-sebze ihraç ettiği ülkeler arasında Kazakistan yüzde 19,8 payla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, yüzde 19,3 payla Rusya, yüzde 15,1 payla Çin, yüzde 9,6 payla Pakistan, yüzde 8,3 payla Kırgızistan, yüzde 6,1 payla Afganistan, yüzde 2,5'er payla Azerbaycan ve Türkmenistan, yüzde 2,3 payla Türkiye izledi.

Özbekistan, ilk çeyrekte Türkiye'ye toplam tutarı 3,1 milyon dolar olan 2 bin 900 ton meyve-sebze ürünleri ihraç etti.

Söz konusu dönemde meyve-sebze ürünleri ihracatı, Özbekistan'ın toplam ihracatının yüzde 5,6'sını oluşturdu.

Orta Asya'nın önemli meyve-sebze üreticilerinden olan Özbekistan, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 16,5 artışla 1 milyar 8 milyon dolarlık meyve-sebze ürünü ihraç etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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