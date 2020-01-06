: Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor! Türkiye'de ilk Özbek baharat markası kuruluyor

06.01.2020 13:35 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:00

Brand Investment Group Yönetim Kurulu Başkanı Shukhrat Khurramov, Brand Investment Group Creativ CEO'su Nedim Delibaş ve Golden Palm Awards Genel Koordinatörü Dilmurod Kalanov Özbekistan Taşkent Şehir Valisi ( Toshkent shahar hokimi )Artikxodjaev Jaxongir Abidovich'i makamında ziyaret ederek, Türk- Özbek Ekonomisi ilişkilerine katkılarından dolayı Türkiye Altın Marka ödülü takdim edildi.

VALİ'DEN TEŞEKKÜR

Mersin ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'de kurulacak olan Savor Spice Özbek baharat markası için Özbekistan'ın sayılı isimleri ile bir araya gelen Brand InvestmentGroup Creativ CEO'su Nedim Delibaş, geçtiğimiz günlerde Özbekistan'ın Taşkent Şehir Valisi Artikxodjaev Jaxongir Abidovich'i makamında ziyaret etti. Türkiye ve Özbekistan ilişkilerinin güçlenmesi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanda Türkiye için yeni yatırım çalışmaları başlatan Brand Investment Group Yönetim Kurulu Başkanı Shukhrat Khurramov ve Brand Investment Group Creativ CEO'su Nedim Delibaş, Özbekistan'ın Taşkent Şehir Valisi ile görüşerek bilgi alışverişinde bulundu.

TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İLİŞKİLERİ

Özbekistan'ın Taşkent Şehir Valiliği'nde gerçekleşen ziyarette, 23 Mart günü Türkiye'de düzenlenecek olan Golden Palm Awards ödül töreni tanıtımı, Golden Palm Awards ödül töreninin 2020 yılında Taşkent şehrinde düzenlenmesi, düzenlenecek olan ödül töreninde Özbekistan'ın tanıtılması, Golden Palm Awards ödül töreninin başka ülkelerde düzenlenmesi ve Türk mimarları tarafından yapılmakta olan Toshkent City projesinin tanıtımı gibi konular görüşüldü.

"YENİ İŞ İSTİHDAMI SAĞLANACAK"

Ekonomik alanda Türkiye'de bakliyat sektöründe yeni yatırımlar yapan Brand Investment Group, 23 Mart 2020'de Raffles Hotel'de düzenlenecek olan VII. Golden Palm Awards ödül töreninin Ana Sponsorluğunu üstelendi. Ekonomik alanın yan sıra kültürel ve sosyal alanda da iki ülke arasında çalışmalar başlatan Brand Investment Group Yönetim Kurulu Başkanı Shukhrat Khurramov veBrand Investment Group Creativ CEO'su Nedim Delibaş, Özbekistan Taşkent Şehir Valisi Artikxodjaev Jaxongir Abidovich ile süreci konuştular.

Yönümüzü Ata topraklarımıza çevirdik diyen Brand Investment Group Creativ CEO'su Nedim Delibaş , "Türkiye ve Özbekistan için yeni yatırım kolları oluşturmayı hedefliyoruz. Bundan dolayı iki ülke arasında sürekli görüşmeler düzenliyoruz. Yapılacak olan yatırımlar iki ülke ekonomisine katkı sağlanmasının yanı sıra iş istihdamı da sağlayacak. Valimizle bu konuyla ilgili çok olumlu bir görüşme sağladık. Bizi makamında misafir ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

"YENİ YATIRIMLAR OLACAK"

2020 yılının Türk-Özbek ilişkileri açısından verimli bir yıl olacağını belirten Brand Investment Yönetim Kurulu Başkanı Shukhrat Khurramov, "Türk- Özbek ilişkileri 2020 yılında çok iyi yerlere gelecek. Türkiye'de yaptığımız bakliyat yatırımlarına yenisini ekledik. Bir Özbekistan markası olan Savor Spice baharat markasıyla daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye'de düzenleyeceğimiz Golden Palm Awards ödül töreni ile de kültürel ve ekonomik alanda yeni hamleler yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekonomik alanda yeni yatırımlarımız olacak. Bunları Taşkent Şehir valimizle de görüştük. Türk – Özbek ilişkilerinin güçlenmesi için valimizin her alanda desteklerini aldık. Misafirperverliğinden dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyorum" dedi.

"KARDEŞ ÜLKELER ARASINDA BAĞLAR SIKILAŞSIN"

Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Özbekistan Taşkent Şehir Valisi Artikxodjaev Jaxongir Abidovich Türk iş insanlarını yatırım yapmaları için Özbekistan'a davet etti. Taşkent Şehir Valisi Artikxodjaev Jaxongir Abidovich, "Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum, Türk-Özbek ilişkileri için çok güzel adımlar atacağız. Buradan Türk iş insanlarına çağrıda bulunmak istiyorum; Özbekistan'a gelsinler, yatırım yapsınlar, İki kardeş ülke arasında ki bağlarlar sıkılaşsın'' dedi.

VALİ'YE ALTIN MARKA ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da düzenlenen Türkiye Altın Marka ödül töreninde, Türkiye - Özbekistan ekonomik ilişkilerine katkılarından dolayı Türkiye Altın Marka ödülüne layık görülen Özbekistan Taşkent şehir Valisi Artikxodjaev Jaxongir Abidovich, yoğun programından dolayı geceye katılamamıştı. Ziyaret sırasında Brand Investment Group Creativ CEO'su Nedim Delibaş, Taşkent Şehir Valisi Artikxodjaev Jaxongir Abidovich'e ödülünü makamında kendisine takdim etti. Ziyaret sonunda ise Brand Investment Group tarafından yetiştirilen Safran ve Teşekkür belgesi sunuldu. Taşkent Şehir Valisi Artikxodjaev Jaxongir Abidovich'da ziyaretinden dolayı, Brand Investment Group Creativ CEO'su Nedim Delibaş'a özel bir hediye verdi.

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