: Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor: Türkiye'de baharat markası kuruluyor

03.01.2020 20:37 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:47

Son yıllarda büyük gelişme kaydeden Türkiye-Özbekistan ilişkilerine yeni halkalar eklenmeye devam ederken, Brand Investment Gruop Yönetim Kurulu Başkanı Khurramov Shukhrat, Türkiye CEO'su Nedim Delibaş ve Golden Palm Awards GenelKoordinatörü Dilmurad Kolonav Özbekistan Taşkent Valisi(hokim) Cihangir ArtıkHocayev'i makamında ziyaret ederek her iki ülkede yapılacak etkinlikler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

"VALİDEN ZİYARET İÇİN TEŞEKKÜR"

Türkiye'de kurulacak olan Savor Spice baharat markası için Özbekistan'ın sayılı isimleri ile bir araya gelen Türkiye CEO'su Nedim Delibaş, geçtiğimiz günlerde Özbekistan'ın Taşkent Valisi Cihangir ArtıkHocayev'i makamında ziyaret etti. Türkiye ve Özbekistan ilişkilerinin güçlenmesi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanda Türkiye için yeni yatırım çalışmaları başlatan BİG Yönetim Kurulu Başkanı KhurramovShukhrat ve Türkiye CEO'u Nedim Delibaş Taşkent Valisi ile görüşerek bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Taşkent Valisi Cihangir ArtıkHocayev teşekkürlerini bildirdi.

SÜREÇ HAKKINDA GÖRÜŞME SAĞLANDI

Ekonomik alanda Türkiye'de bakliyat sektöründe yeni yatırımlar yapanBrand Investment Group, 23 Mart 2020'deRaffels Hotel'de düzenlenecek olan IIV. Golden Palm Awards ödül töreninin de Ana Sponsoru oldu. Ekonomik alanın yan sıra Kültürel ve Sosyal alanda da iki ülke arasında çalışmalar başlatan Brand Investment Group Yönetim Kurulu Başkanı Khurramov Shukhrat ve Türkiye CEO'su Nedim Delibaş Özbekistan Taşkent Valisi Cihangir ArtıkHocayev'i makamında ziyaret ederek, süreç hakkında görüşme sağladı.

"İKİ KARDEŞ ÜLKE ARASINDAKİ BAĞLAR SIKLAŞSIN"

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Taşkent Valisi Cihangir ArtıkHocayev'i, Türk iş insanlarını yatırım yapmaları için Özbekistan'a davet etti. Artıkhocayev,'' Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türk-Özbek ilişkileri için çok güzel adımlar atacağız. Buradan Türk iş insanlarına da çağrıda bulunmak istiyorum. Özbekistan'a gelsinler. Yatırım yapsınlar. İki kardeş ülke arasında ki bağlarlar sıklaşsın'' dedi.





"YENİ İŞ İSTİHDAMI SAĞLANACAK"

Türkiye CEO'su Nedim Delibaş ise ziyaretle ilgili şunları belirtti , "Türkiye ve Özbekistan için yeni yatırım kolları oluşturmayı hedefliyoruz. Bundan dolayı iki ülke arasında sürekli görüşmeler düzenliyoruz. Yapılacak olan yatırımlar iki ülke ekonomisine katkı sağlanmasının yanında iş istihdamı da sağlayacak. Valimizle de bu konuyla ilgili çok olumlu bir görüşme sağladık. Bizi makamında misafir ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.





"EKONOMİK ALANDA YENİ YATIRIMLAR OLACAK"

2020 yılının Türk-Özbek ilişkileri açısından verimli bir yıl olacağını belirten Brand Investment Yönetim Kurulu Başkanı Khurramov Shukhrat, "Türk- Özbek ilişkileri 2020 yılında çok iyi yerlere gelecek. Türkiye'de yaptığımız bakliyat yatırımlarına yenisini ekledik. Savor Spice baharat markasıyla daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye'de düzenleyeceğimiz Golden Palm Awards ödül töreni ile de Kültürel ve Ekonomik alanda yeni hamleler yapacağız.Bununla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekonomik alanda yeni yatırımlarımız olacak. Bunları Taşkent valimizle de görüştük. Türk – Özbek ilişkilerinin güçlenmesi için valimizin her alanda desteklerini aldık. Misafirperverliğinden dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyorum " dedi.

"VALİYE TEŞEKKÜR BELGESİ"

Ziyaret sonunda Türkiye CEO'su Nedim Delibaş ve Brand Investment Group Yönetim Kurulu Başkanı Khurramov Shukhrat, Özbekistan Taşkent Valisi Cihangir ArtıkHocayev'e Safran ve teşekkür belgesi takdim etti. Taşkent Valisi Cihangir ArtıkHocayev ,Türkiye CEO'su Nedim Delibaş'a halk işlemeli özel bir hediye verdi.

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