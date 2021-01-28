Özbekistan ile Güney Kore, serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlayacak

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması için müzakerelerin başlayacağını belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması için müzakerelerin başlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle bir araya gelen Mirziyoyev ve Moon'un, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin durumunu ve ilişkileri pekiştirme imkanlarını ele aldığı görüşmede, ikili ilişkilerin Kovid-19 salgınına rağmen geliştiği, bu dönemde bir dizi ortak yatırım projesinin hayata geçirildiği kaydedildi.

Ülkeleri arasındaki stratejik ilişkilerin pekiştirilmesinden ve iş birliğinin genişletilmesinden yana olduklarını dile getiren liderler ayrıca, siyasi istişarelerin sürdürülmesi ve parlamentolar arası iş birliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Özbekistan'da Güney Kore üniversitelerinin şubeleri ve eğitim merkezlerinin sayısının giderek artmasından duydukları memnuniyeti dile getiren liderler, bu yıl Özbekistan'da gerçekleştirilecek ortak projeler kapsamında 400 milyon dolarlık Güney Kore sermayesinin kullanılacağını belirtti.

Taraflar, ayrıca, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasına yönelik hazırlıklara başlayacaklarını bildirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliği konusunda ülkesinin çok yönlü destek sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de salgınla mücadele konusunda Özbekistan'a verdiği destekten dolayı Güney Kore yönetimine teşekkür etti.

Mirziyoyev ayrıca, Kore Yarımadası'ndaki durumun barışçıl çözümüne yönelik Güney Kore'nin girişimlerini desteklediklerini aktardı.

Görüşmenin sonunda Mirziyoyev ve Moon, dijitalleşme alanında iş birliği, Güney Kore sermayesiyle Taşkent'te modern hastane ve Kimyasal Teknoloji Merkezinin kurulması ve Güney Kore Ekonomik Kalkınma İşbirliği Fonuyla 1 milyar dolar tutarında üç yıllık iş birliği programının hayata geçirilmesine ilişkin anlaşmaları imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov