Özbekistan hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimini arttırmayı hedefliyor

Özbekistan, 2030'a kadar hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik hacmini 11,5 milyar kilovatsaate çıkarmayı amaçlıyor.

Özbekistan, 2030'a kadar hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik hacmini 11,5 milyar kilovatsaate çıkarmayı amaçlıyor.

Taşkent'te düzenlenen "Hidroenerji: Orta Asya ve Hazar" konulu uluslararası konferansta konuşan Özbekistan Hidroenerji Devlet İşletmesi Müdür Yardımcısı Bekzad Amirsaidov, ülkesinin hidroelektrik sektörünü geliştirme hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amirsaidov, Özbekistan'daki 47 hidroelektrik santralinde, ülkede üretilen toplam elektriğin yüzde 13'üne denk gelen 6,5 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini ve söz konusu üretimin hükümetin çalışmaları sonucunda 2030'a kadar ülkedeki toplam elektriğin yüzde 23'üne tekabül eden 11,5 milyar kilovatsaate çıkarılmasının amaçlandığını söyledi.

Ülkesinin yıllık 27,5 milyar kilovatsaat elektriği hidroelektrik kaynaklar üzerinden alma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Amirsaidov, halihazırda bu potansiyelin sadece yüzde 30'una yakınının kullanıldığını ifade etti.

Özbekistan hükümetince kabul edilen hidroelektrik sektörünü geliştirme programına göre, 2030'a kadar toplam tutarı 3 milyar dolar olan 20'ye yakın büyük ve küçük çaplı hidroelektrik santralinin inşa edilmesi, mevcut 21 santralin de yenilenmesi öngörülüyor.

Yıllık ortalama 52 milyar kilovatsaat elektrik üretiminin yapıldığı ülkede, 50'ye yakın termik santral ve hidroelektrik enerji santrali bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov