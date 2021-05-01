Özbekistan Havayolları tam kapanma nedeniyle İstanbul'a bazı uçuşları askıya aldı
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Özbekistan Havayolları tam kapanma nedeniyle İstanbul'a bazı uçuşları askıya aldı

Özbekistan Havayolları tam kapanma nedeniyle İstanbul'a bazı uçuşları askıya aldı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan Havayolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle 17 Mayıs'a kadar Türkiye'ye yapılacak bazı uçuşları iptal etti.

Özbekistan Havayolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle 17 Mayıs'a kadar Türkiye'ye yapılacak bazı uçuşları iptal etti.

Özbekistan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Havayolları, Türkiye'de uygulanan tam kapanma nedeniyle 17 Mayıs'a kadar ülkenin Fergana, Semerkant ve Urgenç şehirlerinden İstanbul'a yapılacak uçak seferlerini geçici olarak askıya aldı.

Özbekistan Havayolları, Taşkent-İstanbul-Taşkent uçak seferlerini ise herhangi bir değişiklik yapmadan düzenlemeye devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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