Özbekistan Hava Yolları Fergana-İstanbul seferlerini başlattı
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Özbekistan Hava Yolları Fergana-İstanbul seferlerini başlattı

Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Özbekistan Hava Yolları Fergana-İstanbul seferlerini başlattı

Özbekistan Hava Yolları, İstanbul seferini düzenleyen ilk uçağın Fergana Havaalanından hareket ettiği bildirildi.

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Özbekistan Hava Yolları, İstanbul seferini düzenleyen ilk uçağın Fergana Havaalanından hareket ettiği bildirildi.

Fergana İl Valiliği Basın Sözcüsü Dilmurad Cumabayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özbekistan Hava Yollarının yerel saatle 08.50'de Fergana-İstanbul seferini gerçekleştirecek ilk uçağın Fergana Havaalanından kalktığı belirtildi.

Aynı uçağın öğleden sonra İstanbul Havaalanından Fergana'ya hareket edeceğini aktaran Cumabayev, Fergana-İstanbul seferinin haftada iki kez gerçekleştirileceğini ifade etti.

Cumabayev, yeni başlatılan uçak seferinin Özbekistan'ın en kalabalık nüfusa sahip Fergana Vadisi ile Türkiye arasındaki ticari ve insani ilişkilerin daha da artmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Cumabayev, Türk Hava Yollarının da yakında İstanbul-Fergana-İstanbul uçak seferlerini başlatmasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

28 Mart'tan itibaren haftada bir kez Ürgenç-İstanbul-Ürgenç seferlerini başlatan Özbekistan Hava Yolları, 29 Mart'ta da Ekim 2017'de başlayan ancak Mart 2020'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya aldığı Semerkant-İstanbul seferlerini haftada 3 kez olmak üzere bir yıl aradan sonra yeniden başlatmıştı.

Özbekistan Hava Yolları, halihazırda her gün Taşkent-İstanbul-Taşkent seferleri de düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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