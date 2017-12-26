Özbekistan Doğalgaz Üretimini Yüzde 17 Artırmayı Hedefliyor

Özbekistan'ın, 2018'de doğalgaz üretimini yüzde 17 artırarak, 66 milyar metreküpe çıkarmayı hedeflediği bildirildi.



Devlet işletmesi olan Özbekneftgaz'dan yapılan açıklamaya göre, 2017'de 56.5 milyar metreküplük doğalgaz üretimi yapan Özbekistan, 2018'de yabancı şirketlerle ortak açılması öngörülen yeni doğalgaz kuyularında yapılacak üretimi de katarak, doğalgaz üretimini 66 milyar metreküpe çıkarmayı hedefleniyor.



Özbekistan, üretilen doğalgazın yaklaşık 50 milyar metreküplük kısmını iç piyasada tüketirken, geri kalan kısmını ikili anlaşmalar çerçevesinde Rusya'ya ve Çin'e ihraç ediyor.



BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporuna göre, Özbekistan'da 1.1 trilyon metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervi bulunuyor. - TAŞKENT