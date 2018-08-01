Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov: "Filistin Halkıyla Dayanışma İçindeyiz"

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, İsrail zulmü altındaki Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ve beraberindeki heyet, temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a geldi. Riad Malki, Taşkent'te Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov tarafından kabul edildi. Görüşmede her iki tarafın siyasi, ticari, ekonomik, kültürel, sosyal ve diğer alanlarda işbirliğini geliştirmekten yana oldukları açıklandı. Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, ülkesinin müslüman Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu, Filistin'in egemen bir devlet kurma ve Orta Doğu krizini barış yoluyla çözme çabalarını desteklediğini belirtti. - TAŞKENT