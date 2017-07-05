Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov Açıklaması

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov, ülkesinin, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlarla iş birliğine hazır olduğunu belirtti.



Kamilov, Taşkent'teki "Uluslararası Press Kulüp"te vatandaşlarla bir araya gelerek sorularını cevapladı.



Bakan bir soru üzerine, "Özbekistan, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlarla iş birliğine hazır ancak bu kuruluşların bir şeyi iyi anlamaları gerekir, onların, Özbekistan hükumeti ile yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı olarak, Özbekistan'ın iç meselelerine karışmama ilkesine sadık kalarak, ayrıca milli değerlere saygı göstererek iş birliğini hayata geçirmeleri amaca uygun olur." diye konuştu.



Kamilov, "Özbekistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) veya Avrasya Ekonomik Birliğine üye olup olmayacağına" ilişkin soruya karşılık da "Özbekistan'ın KGAÖ'ye üye olması meselesi gündemde değil ve gelecekte de bu konuyu ele alma veya yeniden görüşme meselesi planlanmıyor." dedi.



"Özbek askerinin Suriye'deki ya da diğer ülkelerdeki askeri operasyonlarda yer almayacağını" ifade eden Bakan Kamilov, ülkesinin bağlantısızlık statüsünü koruyacağını, kendi askerlerini yurt dışına göndermeme ve kendi topraklarında yabancı askeri üslere yer vermeme ilkesine sadık kalacağını aktardı.



Afganistan meselesi



Komşu ülke Afganistan'daki duruma da değinen Kamilov, bunun, sadece bir devletin veya bölgenin sorunu olmadığını, küresel güvenliği tehdit ettiğini söyledi.



Kamilov, Afganistan'daki sorunun çözümü için tüm tarafların ve uluslararası toplumun bir araya gelmesi gerektiğini savunarak, bu ülkelerin Afganistan'ın iç işlerine karışmama şartıyla tüm koşulları oluşturmasının faydalı olacağını belirtti.



Dışişleri Bakanı Kamilov, Tacikistan'da yapımı süren ve "yüzyılın inşaatı" olarak nitelendirilen Rogun Hidroelektrik Santrali ile ilgili ise Özbekistan hükümetinin tutumunun değişmediğini, iki ülkenin de menfaatlerinin dikkate alınması ve tarafların uzlaşması gerektiğini vurguladı.