Özbekistan'dan yatırım çağrısı

27.11.2019 18:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:45

GEBZE Ticaret Odası'nın meclis toplantısına katılan Özbekistan'ın Fergana ili Vali Yardımcısı Muxsinquja Abduraxmonov, iş insanlarını ülkelerine yatırıma davet etti.

Fergana Vali Yardımcısı Muxsinquja Abduraxmonov, devlet yöneticileri ve iş insanlarından oluşan heyet Gebze Ticaret Odası'nın bugün gerçekleşen meclis toplantısına katıldı. Tanıtım filmlerinin sunumunun ardından Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler yaptığı konuşmada, "Bizim derdimiz burada iş insanlarının önünü açmaktır. Özbekistan ile aramızda her zaman bereketli köprüler var. İnşallah yakında yatırımlara dönüşecektir. Özbekistan'ın genç bir nüfusu ve yeraltı zenginlikleri var. Ülkemiz Özbekistan'ın en önemli ticaret ortaklarındandır. Gebze kendi sınırlarının dışına taşmıştır. Bize yakın ülkelere organize sanayi bölgeleri kuruyoruz. En yakın zamanda kuracağımız organize sanayi bölgesi de Özbekistan'da olacak. Özbekistan'da 'Boş çuval dik durmaz' diye bir atasözü var. Biz de diyoruz ki çuval dik dursun diye siz dostlarımızla birlikte bu çuvalı dolduralım" dedi.

Kaynak: DHA

Muxsinquja Abduraxmonov ise, Fergana hakkında bilgiler vererek, "Fergana'dan sonsuz hürmetlerimizi sunar, ekonomik ve yatırım ilişkilerimizi geliştireceğimizi umuyorum. Son iki yılda Özbekistan kapılarını ekonomik olarak dış dünyaya açtı. Reformlarını gerçekleştiriyor. 118 yabancı yatırımcının işyerleri açıldı. 32 adet Türk şirketi faaliyetini yürütüyor. Bugün burada girişimcilerimiz var. Sizin de girişimcilerinizin burada olduğunu biliyorum. Onların önünü açan, ekonomik gelişmeleri sağlayacak ilişkileri kurmalıyız. Bu yüzden hepinizi Fergana'ya davet ediyorum" diye konuştu.