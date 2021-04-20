Özbekistan'dan Türk Hava Yollarının Fergana ve Ürgenç seferlerine onay
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Özbekistan'dan Türk Hava Yollarının Fergana ve Ürgenç seferlerine onay

Özbekistan'dan Türk Hava Yollarının Fergana ve Ürgenç seferlerine onay
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan, Türk Hava Yollarının Ürgenç ve Fergana seferlerine onay verdi.

Özbekistan, Türk Hava Yollarının Ürgenç ve Fergana seferlerine onay verdi.

Özbekistan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlık bünyesindeki Sivil Havacılık Kurumunun Türk Hava Yollarına İstanbul bağlantılı Ürgenç ve Fergana uçuşları için izin verdiği bildirildi.

Açıklamada, Türk Hava Yollarının halihazırda Taşkent ve Semerkant seferleri düzenlediği anımsatıldı.

Geçen ay Özbekistan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbek tarafıyla iki ülke arasında uçak seferlerinin artırılmasını da görüştüklerini aktarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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