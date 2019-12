Özbekistan'dan Samsunlu iş adamlarına yatırım çağrısı

06.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:48

Samsun TSO'nun düzenlediği "Ülke Günleri" etkinlikleri kapsamında kente gelen Özbekistan Büyükelçiliği heyeti, Samsunlu iş adamlarına yatırım çağrısında bulundu.



Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Şuhrat İkramov, Eğitim Ataşesi Babur Tagayev ve Büyükelçi Danışmanı Abdülmelik Tuyçibayev, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen, "Ülke Günleri" etkinlikleri kapsamında, Samsun iş dünyasının temsilcileriyle buluştu. Heyet ilk olarak Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Oğuzhan Serinkaya, Erkan Malkoç, Kerem Tüfekçi ve Muzaffer Öztel ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulundu.



"Kardeşiz ve birlikteyiz"



Ziyarette konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya, kentin öne çıkan sektörleri ve ekonomik yapısı hakkında heyeti bilgilendirdi. Türkiye'nin son dönemde Özbekistan'la ile hem ihracatta hem de ithalatta ciddi ilişkiler içinde olduğuna vurgu yapan Serinkaya, "Orta Asya'nın göbeğinden, ata topraklarımızdan gelen misafirlerimiz her zaman için bizler için kıymetli ve her zaman şeref vericidir. Sizin de bildiğiniz gibi, Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra Özbekistan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye. Bizler kardeşiz ve her zaman birlikteyiz. Bugün de bu birlikteliğin nişanesi gibi bir aradayız. Buna paralel özellikle geçen yıl Cumhurbaşkanımızın Özbekistan'da yapmış olduğu Yüksek İşbirliği Konseyi programı kapsamında 25'in üzerinde iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirilmesi yönünde evrak imzalandı. Bu atılmış imzalarla birlikte hepimize önemli görevler düşüyor. Burada ebedi işbirliği ve ebedi dostluk söz konusudur. Bu konuda biz Oda olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. İnşallah yapacağımız çalışmalarla Samsunlu iş adamlarımızı da kardeş ülkemiz Özbekistan'da göreceğiz" dedi.



Türk işadamlarına ayrıcalık var



Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Şuhrat İkramov ise misafirperverliklerinden dolayı Samsun TSO Yönetimine teşekkür ederek, "İfade ettiğiniz gibi, bizi ilk tanıyan ülkenin Türkiye olmasından her zaman gurur duyuyoruz. Türkiye'yi de her zaman minnettar olarak anıyoruz. Cumhurbaşkanlarımızın yapmış olduğu girişimler iki ülkenin ve halkının istikbali için son derece önem taşıyor. Açık ve samimi olarak söylemek istiyorum ki; biz Özbekistan'da Türkiye'yi oldukça özlemiştik. İki devlet, tek millet dediğimiz her zaman olmuştur. Ama bugün ki kadar yüksek düzeyli yakın işbirliği olmamıştı. Özetlemek gerekirse, bizler Türk işadamlarını ve Türk sermayesini ciddi ve daimi olarak ülkemizde bulunmasından yanayız. Çünkü, Özbekistan kolay, elverişli ve stratejik bir bölgede bulunuyor. Türkiye, halihazırda bu bölge de daha aktif rol almalı. İki ülke arasındaki ticaret giderek artıyor. Memnuniyetle dile getirmek istiyorum; kısa vade içerisinde Türkiye, ikili ticaret ortaklığı açısından Özbekistan'ın dördüncü ortağı sırasına geldi. Bugün de bizi burada ağırlamanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz, çok ortak bağlarımız var. Bu zamanı inşallah iki ülke olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Gelin beraber çalışalım. Ülkemizde Türk işadamlarına ayrıcalık var. Güçlü ekonomik temelleri beraber atalım" diye konuştu.



İş dünyasının temsilcileriyle buluştular



Anı ve hediye takdiminin ardından Özbekistan heyeti, daha sonra ise Samsun iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantıda, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Şuhrat İkramov, Eğitim Ataşesi Babur Tagayev, ülkelerinin İş olanakları, önemli sektörleri, başlıca teşvikler, yatırım imkanları hakkında bilgi vererek, Samsunlu iş insanlarıyla görüş alışverişinde bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA