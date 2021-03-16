Özbekistan'dan MASKİ'ye inceleme ziyareti

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Özbekistan Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerini makamında ağırladı. Ziyarette mevcut su kaynaklarını korumak ve yeni sondajlar açıp vatandaşlara su temin etmek konusunda MASKİ'nin yaptığı çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Özbekistan Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü'nden Yusupov Komilbek Shuhratovich ve Vakhabov Jasurbek Gafurovich'i makamında ağırladı. Aydınyer, misafirlerine Manisa'da yaptıkları hizmetleri anlatarak mevcut su kaynaklarının korunmasından ve sondajlardan suyun vatandaşa temini noktasında yapılan işlemler hakkında bilgiler verdi. Ziyarette Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç da hazır bulundu.

"Tecrübelerimizi Özbekistanlı kardeşlerimizle paylaştık"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Aydınyer, nazik ziyaretlerinden ötürü misafirlerine teşekkür ederek, "Özbekistanlı kardeşlerimiz ülkemizi ziyaret ettikleri sırada bizlere de ziyarette bulundular. Mevcut su kaynaklarını korumak ve yeni sondajlar açıp vatandaşlara su temin etmek konusunda yaptığımız çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Özbekistan enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke iken su kaynakları bakımından aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Biz de su kaynağı ihtiyaçlarına yardımcı olabilmek için tecrübelerimizi kendileriyle paylaştık" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı