Özbekistan'dan kamu işletmeleri "özelleştirme" adımı
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Özbekistan'dan kamu işletmeleri "özelleştirme" adımı

Özbekistan'dan kamu işletmeleri 'özelleştirme' adımı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'da bakanlık ve devlet kurumlarına ait 593 işletme kamu mülkiyetinden çıkarılacak.

Özbekistan'da bakanlık ve devlet kurumlarına ait 593 işletme kamu mülkiyetinden çıkarılacak.

Özbekistan Bakanlar Kurulu kararıyla, ülkede çalışmayan veya kar etmeyen devlete ait 593 işletme özelleştirilecek veya yeniden yapılandırılarak devlet mülkiyetinden çıkarılacak.

Buna göre, devlete ait 593 işletmeden; 454'ü özelleştirilecek,139'u ise yeniden yapılandırılacak.

Böylece, söz konusu işletmelerin özelleştirilmesiyle ülkede kamuya ait işletmelerin sayısı yüzde 23,4 oranında azaltılacak.

Hükümetin "2020-2025 yıllarında devlete ait işletmeleri reform etme stratejisine" göre, 2025'te devlete ait işletmelerin sayısının yüzde 75 azaltılması hedefleniyor.

Halen, ülkede devlete ait toplam 2 bin 537 adet işletme bulunurken, devletin ekonomideki payı ise yüzde 55.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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