Özbekistan'dan Arakan Çağrısı

TAŞKENT (AA) – Özbekistan, Myanmar yönetimini Müslüman azınlıklara karşı şiddeti durdurmaya çağırdı.



Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Myanmar'daki durumun, özellikle Müslüman azınlığa karşı artan şiddet olaylarının Özbekistan'da endişe uyandırdığı bildirildi.



İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler'de (BM) belirtilen ilkeler ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) amaç ve vazifelerine dayanarak Özbekistan'ın, şiddetin her türlü şeklini kınadığı belirtilen açıklamada, "Myanmar hükümetini, günahsız Müslümanlara karşı şiddet olaylarına son verilmesi, şiddet olaylarının önlenmesi ve sorunun sadece barışçıl yolla çözülmesi için gereken tüm tedbirleri almaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada ayrıca, Özbekistan hükümetinin Arakanlı sığınmacıların ihtiyaçları için insani yardım gönderme kararı aldığı da kaydedildi.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.



Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.