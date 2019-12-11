Özbekistan'dan Ankaralı yatırımcılara davet

11.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:36

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacminin 1,8 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirterek, "Hem Özbekistan'ın 25 milyar dolar düzeyindeki ticaretini hem de bu ticarette Türkiye'nin payını daha yukarıya taşımalıyız" dedi.



Özbekistan'ın tarihi İpekyolu üzerindeki şehri Semerkant'ın Akderya İlçesi Belediye Başkanı Abilov Feruz Nematullayevich, Akderya Belediyesi Yatırım Bölümü Müdürü Jurayev Bahodir Nishonovich ile sağlık ve medikal sektör temsilcilerinden oluşan heyet ATO Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleşen görüşmede konuşan ATO Başkanı Baran, Ankara Ticaret Odası olarak Özbekistan ile ticaret hacmini daha yüksek düzeye çıkarmak için her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Özbekistan ile Türkiye'nin tarihi bağları bulunan yakın iki ülke olduğuna dikkat çeken Baran "Sizi misafir olarak görmüyoruz, burası sizin eviniz" dedi. Baran, iki ülkenin dostluk ve kardeşlikten ödün vermeden ticarette birbirini tamamlayabilir hale gelmesi gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin müteahhitlik hizmetlerinde Çin'in ardından ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Baran, Özbekistan'da birçok Türk müteahhitlik şirketinin faaliyette bulunduğunu, müşavirlik firmalarının da hizmet vermesini arzuladıklarını kaydetti. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin iki ülke için büyük fırsatlar doğurduğunu kaydeden Baran, "Demiryolu projesi hayata geçtiğinde Özbek kardeşlerimiz kendi ürünlerini tüm dünyaya daha rahat ulaştırma imkanı bulacak. Ankara'dan Özbekistan'a direkt uçuşların başlatılması için de Türk Hava Yolları ile görüşmelere başladık. Amacımız kolay ulaşımla ticari faaliyetleri geliştirmek" dedi.



Ankara ekonomisi hakkında da bilgi veren Baran, Ankara'nın yetişmiş sağlık personeli kadrosu, son teknolojiyle donatılmış hastaneleri ve fiyat avantajlarıyla sağlık turizminde öncü bir şehir olduğunu söyledi. Ankara'nın termal turizm potansiyeline değinen Baran, Özbekistan ile sağlık turizmi konusunda çalışmalar yapılabileceğini belirtti. Başkent'in savunma sanayiinde son dönemde gösterdiği gelişime dikkat çeken Baran, üretimde yerli ve millilik düzeyinin sürekli yükseldiğini kaydetti.



-"Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istiyoruz"-



Özbekistan Cumhuriyeti Semerkant İli Akderya İlçesi Belediye Başkanı Abilov Feruz Nematullayevich da konuşmasında Özbekistan ve Türkiye'nin tarihi bağları bulunduğuna dikkat çekerek "Özbekistan'la Türkiye tek millet iki devlettir. Bu toplantı bizim ilk görüşmemiz olabilir ama en büyük adımımız olacaktır" dedi.



Ankaralı iş insanlarını Semerkant Akderya İlçesi'ne davet eden Nematullayevich, Özbekistan'da bin 200'den fazla Türk şirketin olduğunu, 9 ayda açılan Türk şirket sayısının 320'ye ulaştığını söyledi. Nematullayevich, "Türkiye, Özbekistan halkı tarafından her sektördeki tecrübesi, iddialı ve kaliteli üretimleriyle tanınıyor. Kardeş ülke Türkiye'nin tecrübesinden yararlanarak ticari ilişkilerimizi artırmak istiyoruz. Özbekistan olarak yeni reformlarla teşvik ve imtiyazlarımızla birlikte yatırımcılara kapımız açık" dedi.



Özbekistan'ın pamuk üretimi ve ihracatında etkin bir ülke olduğunu söyleyen Nematullayevich, "Bangladeş'e pamuk ihracatını kesip tekstil ürünlerini kendimiz üretip katma değer yaratarak ihraç etmek istiyoruz. Türkiye'nin ve Özbekistan'ın tekstil sektöründe beraber hareket etmesinin tam zamanı." dedi.



Toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya, Özbekistan Akderya Belediyesi ve Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyetle birlikte ATO üyesi medikal sanayi sektör temsilcileri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA