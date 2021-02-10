Özbekistan'dan 5 ülkeye daha 10 günlük vizesiz seyahat hakkı
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Özbekistan'dan 5 ülkeye daha 10 günlük vizesiz seyahat hakkı

10.02.2021 09:01 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:01
Özbekistan'dan 5 ülkeye daha 10 günlük vizesiz seyahat hakkı

Özbekistan, son yıllarda sürdürdüğü turizmi geliştirme girişimleri kapsamında 5 ülkeye daha 10 günlüğüne vizesiz seyahat hakkı tanıdı.

Özbekistan, son yıllarda sürdürdüğü turizmi geliştirme girişimleri kapsamında 5 ülkeye daha 10 günlüğüne vizesiz seyahat hakkı tanıdı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından ülkede turizmin geliştirilmesine ilişkin imzalanan yeni kararnameye göre, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman ve Çin vatandaşları 1 Mart'tan itibaren 10 günlüğüne ülkeye vizesiz giriş yapabilecek.

Söz konusu ülkelerin vatandaşlarının bu haktan yararlanmak için üçüncü bir ülkeye veya kendi ülkesine dönüş için aldıkları uçak biletini ibraz etmeleri gerekiyor.

Çin vatandaşlarına şimdiye kadar uygulanan 7 gün olarak uygulanan ülkede vizesiz bulunma hakkı, bu kararnameyle 10 güne çıkarılmış oldu.

Özbekistan hükümeti, daha önce turizmi geliştirmeye yönelik aldığı kararlar kapsamında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 86 ülke vatandaşlarına 1-3 ay arasında değişen sürelerde ülkede vizesiz bulunma hakkı tanımıştı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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