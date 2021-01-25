Özbekistan'dan 2020'de 1 milyar dolarlık meyve-sebze ihracatı

Özbekistan, geçen yıl 1 milyar dolarlık meyve-sebze ürünleri ihraç etti.

Özbekistan, geçen yıl 1 milyar dolarlık meyve-sebze ürünleri ihraç etti.

Özbekistan Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre, 2020'de ülkenin meyve-sebze ihracatı 2019'a kıyasla yüzde 16,5 düşerek 1 milyar 8 milyon dolar oldu.

Özbekistan, geçen yıl 1 milyon 485 bin ton meyve-sebze ürünleri ihraç etti. İhraç edilen ürünlerin 400 milyon dolarını sebze, diğerini ise kuru ve taze meyve ürünleri oluşturdu.

Özbekistan'ın en çok meyve-sebze ihraç ettiği ülkeler arasında yüzde 25,3 payla Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'yı, yüzde 24,9 payla Kazakistan, yüzde 18 payla Kırgızistan, yüzde 7,5 payla Pakistan, yüzde 7 payla Çin, yüzde 4,9 payla Afganistan ve yüzde 1,9 payla Türkiye izledi.

2020'de meyve-sebze ürünleri ihracatı, Özbekistan'ın toplam ihracatının yüzde 6,7'sini oluşturdu.

Özbekistan, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 35,5 artışla 1,2 milyar dolarlık meyve-sebze ürünü ihraç etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov