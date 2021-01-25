Özbekistan'dan 2020'de 1 milyar dolarlık meyve-sebze ihracatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Özbekistan'dan 2020'de 1 milyar dolarlık meyve-sebze ihracatı

25.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:20
Özbekistan'dan 2020'de 1 milyar dolarlık meyve-sebze ihracatı

Özbekistan, geçen yıl 1 milyar dolarlık meyve-sebze ürünleri ihraç etti.

Özbekistan, geçen yıl 1 milyar dolarlık meyve-sebze ürünleri ihraç etti.

Özbekistan Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre, 2020'de ülkenin meyve-sebze ihracatı 2019'a kıyasla yüzde 16,5 düşerek 1 milyar 8 milyon dolar oldu.

Özbekistan, geçen yıl 1 milyon 485 bin ton meyve-sebze ürünleri ihraç etti. İhraç edilen ürünlerin 400 milyon dolarını sebze, diğerini ise kuru ve taze meyve ürünleri oluşturdu.

Özbekistan'ın en çok meyve-sebze ihraç ettiği ülkeler arasında yüzde 25,3 payla Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'yı, yüzde 24,9 payla Kazakistan, yüzde 18 payla Kırgızistan, yüzde 7,5 payla Pakistan, yüzde 7 payla Çin, yüzde 4,9 payla Afganistan ve yüzde 1,9 payla Türkiye izledi.

2020'de meyve-sebze ürünleri ihracatı, Özbekistan'ın toplam ihracatının yüzde 6,7'sini oluşturdu.

Özbekistan, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 35,5 artışla 1,2 milyar dolarlık meyve-sebze ürünü ihraç etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Oğuzhan Koç Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Cüneyt Çakır Josef De Souza
Tüm Haberler Rus Türk Aralık İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özbekistan'dan 2020'de 1 milyar dolarlık meyve-sebze ihracatı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 15:35:04. #1.14#
title