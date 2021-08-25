Özbekistan'daki üniversitelerde yeni eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitim verilecek
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Özbekistan'daki üniversitelerde yeni eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitim verilecek

Özbekistan'daki üniversitelerde yeni eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitim verilecek
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'da, üniversitelerde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime 6 Eylül'de başlanacak.

Özbekistan'da, üniversitelerde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime 6 Eylül'de başlanacak.

Özbekistan Yüksek ve Mesleki Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrencilerden üniversitelere maskeyle gidilmesi ve sosyal mesafeye riayet edilmesi talep edilecek.

Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla salgına karşı aşılanan öğrencilere üniversite harç ücretinden yüzde 10 indirim yapılacak.

Ülkedeki üniversitelerde 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Kovid-19 tedbirleri nedeniyle çevrim içi eğitim verilmişti.

1 Kasım'a kadar nüfusun yüzde 70'inin aşılanması öngörülüyor

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 834 kişide virüsün tespit edilmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 151 bin 517 olarak kayıtlara geçti.

909 hastanın taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısı 144 bin 304 olurken, son 24 saatte 8 kişinin vefat etmesiyle bugüne kadar ölenlerin sayısı 1043'e çıktı.

Son 24 saatte yapılan 128 bin 251 doz aşıyla ülkede Kovid-19'a karşı uygulanan aşı miktarı 12 milyon 959 bin 828 doza yükseldi.

1 Nisan'dan itibaren aşı uygulamasının başlatıldığı ülkede, 1 Kasım'a kadar ülke nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması öngörülüyor.

Ülkede aşılama için Moderna, Vaxzevria, Çin'in "ZF2001" ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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