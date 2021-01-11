Özbekistan'daki üniversitelerde Kovid-19 nedeniyle askıya alınan yüz yüze eğitim yeniden başladı
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Özbekistan'daki üniversitelerde Kovid-19 nedeniyle askıya alınan yüz yüze eğitim yeniden başladı

11.01.2021 19:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:32
Özbekistan'daki üniversitelerde Kovid-19 nedeniyle askıya alınan yüz yüze eğitim yeniden başladı

Özbekistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği Mart 2020'den itibaren geçici olarak uzaktan eğitimin uygulandığı üniversitelerde tekrar yüz yüze eğitime geçildi.

Özbekistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği Mart 2020'den itibaren geçici olarak uzaktan eğitimin uygulandığı üniversitelerde tekrar yüz yüze eğitime geçildi.

İlk koronavirüs vakasının tespit edildiği 16 Mart'tan itibaren normal eğitime ara verilerek uzaktan veya çevrim içi eğitimin uygulandığı Özbekistan'da, son dönemde salgın vakalarının belirgin ölçüde azalması üzerine Eğitim Bakanlığı kararıyla ülkedeki tüm üniversitelerde yeniden yüz yüze eğitim uygulaması başladı.

Bakanlık kararına göre, ülkedeki ilköğretim okulları ve liselerde ise dersler öğrenci velilerinin isteğine bağlı olarak yüz yüze veya uzaktan yapılmaya devam edecek.

Son 24 saatte yeni vaka sayısının 39 artarak 77 bin 611'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 53 artarak 76 bin 67'ye ulaştı.

Kovid-19 tespit edilen 927 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 617 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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