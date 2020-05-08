Özbekistan'daki Türk iş insanlarından Sardoba'daki felaketzedelere yardım

Özbekistan'daki Türk iş insanları, Sardoba Barajı duvarının çökmesi sonucu zarar görenler için 80 bin dolar yardımda bulundu.

Özbekistan'daki Türk iş insanları, Sardoba Barajı duvarının çökmesi sonucu zarar görenler için 80 bin dolar yardımda bulundu.

Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD), Taşkent Büyükelçiliğinin de girişimleriyle yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında ülkede faaliyet gösteren Türk şirketleri ve iş insanları tarafından 80 bin dolar yardım toplandı.

Yardım, Özbekistan hükümetince Sardoba'da felaketten zarar görenlere ulaştırıldı.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan UTİD Başkanı Ercan Bulut, 4 Mayıs'ta başlattıkları kampanyada 80 bin dolar toplandığını belirterek, paranın Özbek hükümetince felaketzedelere yardım amacıyla açılan hesaba aktarıldığını bildirdi.

Başlattıkları yardım kampanyasının devam ettiğini anlatan Bulut, ayrıca Sardoba halkına yönelik giysi yardımı çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Bulut, "Özbekistan'da yaşayan ve iş yapan Türkler olarak her zaman kardeş Özbekistan'ın yanındayız." ifadesini kullandı.

1 Mayıs'ta şiddetli yağışların etkisiyle Sirderya ilindeki Sardoba Barajı duvarının kısmen çökmesi sonucu bölgedeki tarım arazileri ve yüzlerce ev su altında kalmış, çok sayıda insan bölgeden tahliye edilmişti. Felakette 4 kişi hayatını kaybederken, bir kişiden ise haber alınamamıştı.

Kaynak: AA