Özbekistan'daki Dalverzin Tepe'de Kuşan İmparatoru'nun Mührü Bulundu

Özbekistan'daki Dalverzin Tepe arkeolojik kazı alanında Kuşan İmparatoru'nun mührünün bulunduğu açıklandı.



Özbekistan'ın güneydoğu ucundaki Dalverzin Tepe, tarihi milattan önce üçüncü yüzyıla kadar uzanan ülkenin en eski yerleşim yerlerinden biridir. 2 bin yıl önce yapılan bir Budist tapınağı, kazılarda bulunan 36 kilogram altın ve tarihin ilk satranç taşları burada bulunmuştur. İpek Yolu havzasında yer alan önemli arkeolojik alanlardan biri olan Dalverzin Tepe'nin son bulgularıyla ilgili bir açıklama yapıldı.



Japon ve Özbek arkeologlar tarafından 2016'da yapılan kazıda elde edilen bulgular arasında çok sayıda değişik sikkelerle beraber, mühre benzer nesne de bulunduğu belirtilmişti. Yapılan incelemeler sonucunda bu eşyanın Kuşan İmparatoru Vima Kadphises'in mührü olduğu belli oldu. Özbekistan Fenler Akademisi uzmanları tarafından yapılan açıklamada, Dalverzin Tepe'nin Kuşan İmparatorluğu'nun ilk başkenti olduğu hakkında mevcut olan görüşlerin bir kez daha ispatlandığı belirtildi.



Kuşan imparatorluğu'nun etnik kimliği henüz tespit edilememesine rağmen, bazı bulgularda Kuşanların Türk kökenliği olduğu belirtildi. - TAŞKENT