Özbekistan'daki barajın çökmesi nedeniyle Kazakistan'da 30 bin kişi tahliye edildi
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Özbekistan'daki barajın çökmesi nedeniyle Kazakistan'da 30 bin kişi tahliye edildi

Özbekistan'daki barajın çökmesi nedeniyle Kazakistan'da 30 bin kişi tahliye edildi
05.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:42

NUR Özbekistan'daki baraj duvarının çökmesi nedeniyle ülke sınırında yer alan Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde 30 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

NUR Özbekistan'daki baraj duvarının çökmesi nedeniyle ülke sınırında yer alan Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde 30 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Türkistan Valisi Umirzak Şukeyev, yaptığı açıklamada, Özbekistan'ın Sardoba Barajı'ndaki çöküntünün ardından baraja akan su miktarının azaltılması amacıyla sulama kanallarını açtıklarını ve bu nedenle Türkistan eyaletindeki 631 evi su bastığını söyledi.

Şukeyev, su baskını nedeniyle 14 köyden 30 bin 581 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Türkistan Valiliğinden yapılan açıklamada, su baskını tehlikesi nedeniyle bazı köylerde kanal kıyıları ve yol kenarlarına kum torbaları yerleştirildiği belirtildi.

Özbekistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 1 Mayıs'ta Sardoba Barajı'nın duvarı kısmen çökmüş, yüzlerce ev su altında kalmış, 56 kişi yaralanmış ve 70 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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