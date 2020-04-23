Özbekistan'daki 289 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Özbekistan'dan Kayseri'ye getirilen 289 Türk vatandaşı, öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Özbekistan'dan Kayseri'ye getirilen 289 Türk vatandaşı, öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sürüyor. Tahliye operasyonu kapsamında Özbekistan'da yaşayan 289 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na getirildi. 19.50 sıralarında Kayseri'ye gelen uçaktaki yolcuların pasaport kontrolü ve sağlık taraması yapıldı. Özbekistan'dan getirilen 289 kişi, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Hunat Hatun ve Melikgazi öğrenci yurduna götürüldü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yurt görevlileri İstiklal Marşını okuduktan sonra gelen misafirleri Türk bayraklarıyla karşıladı.

Kaynak: DHA