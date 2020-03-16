Özbekistan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 6'ya ulaştı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Özbekistan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 6'ya ulaştı - Haber
Özbekistan, Güncel

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 6'ya ulaştı

NUR Özbekistan'da 5 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 6'ya ulaştı.

16.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:04
Özbekistan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 6'ya ulaştı

NUR Özbekistan'da 5 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 6'ya ulaştı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Fransa'dan gelen bir Özbek vatandaşında tespit edilen virüs, onun iki çocuğunda ve üç kişide daha tespit edildi. Böylece toplam sayı 6'a yükseldi.

Diğer yandan Kültür Bakanlığı, 30-31 Mart'ta yapılacak "Hive 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ve 14-17 Nisan'da düzenlenmesi planlanan "Buhara 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti" açılış etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kovid-19 nedeniyle ülkedeki tüm spor etkinlikleri ertelendi.

Ukrayna'da 2 kişide daha virüse rastlandı

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Çernovtsi bölgesinde 2 kişide daha virüse rastlandığı bildirildi. Böylece vaka sayısı 5'e ulaştı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 17 Mart itibarıyla ülkenin diğer kentlerine ulaşımın sınırlandırılacağını, kültür ve spor etkinliklerinin yasaklanacağını belirtti.

Kiev'de alışveriş merkezleri ve lokantaların kapatılacağı, alışverişlerin internet üzerinden yapılacağını ifade eden Kliçko, sadece bakkal, banka, eczane ve akaryakıt istasyonlarının çalışacağını aktardı.

Ukrayna'da geçen hafta Kovid-19 vakası 71 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle ülkede ilk ölüm kaydedilmişti.

Rusya'da vaka sayısı 66 oldu

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, düzenlediği basın toplantısında, virüs rastlanan kişi sayısının 66'ya yükseldiğini aktardı.

Muraşko ayrıca Belarus ile sınırları kapatma kararı aldıklarını dile getirdi.

Diğer yandan, Rus Utair hava yolu şirketi, Kovid-19 nedeniyle Özbekistan'a uçak seferlerini durdurdu.

Belarus'ta virüs görülen kişi sayısı 36'a ulaştı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 36'ya çıktığı kaydedildi.

Kazakistan'da OHAL yürürlüğe girdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in dün ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) uygulanmasına bugün başlandı.

OHAL kapsamında, yabancıların ülkeye girişi yasaklandı. Büyük ticari tesislerin faaliyetlerine sınırlamalar getirildi, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatrolar, fuar merkezlerinin faaliyetleri askıya alındı.

Air Astana Hava Yolları, tüm yurt dışı uçuşlarını sınırladı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, devlet televizyon kanalları aracılığıyla halka hitabında, 9 vatandaşta virüsün tespit edildiğini hatırlatarak virüsün yayılma tehlikesi olduğunu, OHAL süresinin uzatılabileceğini söyledi.

Tokayev, sınır kapılarında uygulanan sınırlamaların transit yük taşımacılığını etkilemeyeceğini dile getirdi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, 1641 kişinin hastanelerde, 981 vatandaşın da ev karantinasında tutulduğunu bildirdi.

Gürcistan, yabancıların ülkeye girişini askıya aldı

Gürcistan hükümetinin, Kovid-19'a karşı aldığı önleyici tedbirler kapsamında 18 Mart'tan itibaren yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye gelmesi yasaklandı.

Kayak merkezlerinin erken kapatıldığı Gürcistan'da kafe, restoranların doğrudan hizmetlerine kısıtlamalar getirildi.

Gürcistan Sağlık Bakanlığı, ülkede vaka sayısını 33 olarak açıklamıştı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Haber
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Haber
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Haber
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Haber
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
Koronavirüs piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Haber
Koronavirüs piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Haber
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?' sorusuna cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili 'gizli belge' adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma...
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun...
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Muhterem Nur Burcu Kıratlı
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Berkay Şahin Mustafa Cengiz Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Futbol Almanya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Özbekistan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 6'ya ulaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 18:04:23. #1.15#