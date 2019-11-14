Özbekistan'da Yabancı Yatırımcılar Konseyi kurulacak

14.11.2019 20:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:50

Özbekistan'da, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) iş birliğinde Yabancı Yatırımcılar Konseyi kurulacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Yabancı Yatırımcılar Konseyinin oluşturulmasına ilişkin kararı imzaladı.

Konsey, AİKB iş birliğinde Özbekistan'daki yatırım ortamını daha da iyileştirmek, ekonominin öncelikli sektörlerini doğrudan yabancı yatırım yapılmasını artırmak, uluslararası çağdaş deneyimleri dikkate alarak yenilikçi süreçleri geliştirmek amacıyla oluşturuluyor.

Bir istişare organı görevi üstlenecek konseyin yönetiminde, AİKB, ülkede yatırımları bulunan yabancı şirket, banka, uluslararası finans kurumları ve yabancı ülkelerin finans kuruluşlarından yöneticiler bulunacak.

Konsey, dünyadaki çağdaş deneyimleri dikkate alarak yatırım, sanayi ve teknoloji alanlarında hükümete danışmanlık desteği sağlayacak, ihracatı destekleyecek, Özbekistan'ın mallarını dış pazarlara tanıtacak, e-ticaret sistemi geliştirecek, yerli ve yabancı girişimcileri yatırım yapmaya teşvik etmek için elverişli bir yatırım ortamı ve etkili mekanizmalar oluşturarak ülkenin uluslararası imajını artırmak amacıyla etkili önlemler geliştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA