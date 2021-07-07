Özbekistan'da "Vicdan özgürlüğü ve dini kurumlar" yasası onaylandı
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Özbekistan'da "Vicdan özgürlüğü ve dini kurumlar" yasası onaylandı

Özbekistan'da 'Vicdan özgürlüğü ve dini kurumlar' yasası onaylandı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkede din özgürlüğünü genişleten "Vicdan özgürlüğü ve dini kurumlar" yasasını onayladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkede din özgürlüğünü genişleten "Vicdan özgürlüğü ve dini kurumlar" yasasını onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, "Vicdan özgürlüğü ve dini kurumlar" yasası Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Yasayla, dini kurum ve kuruluşlar ile dini eğitim veren kurumların resmi kayda alma süreci sadeleştirildi.

Dini kurum veya derneklerin kurulması için mahalle muhtarlıklarından onay alma zorunluluğu iptal edilen yasada, dini kurum ve derneklerin kurulması için gereken imza sayısı 100'den 50'ye düşürüldü.

Yasaya göre, kamusal alanda başörtüsü gibi dini kıyafetle bulunma yasağı da iptal edildi.

Devlet ile din arasındaki ilişkilerin düzenlendiği yasaya göre devlet, ülkedeki tüm din temsilcilerinin barış içinde bir arada yaşamasını garanti ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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