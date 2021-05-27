Özbekistan'da "Uluslararası Tekstil ve Moda Endüstrisi Fuarı" kapılarını açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özbekistan'da "Uluslararası Tekstil ve Moda Endüstrisi Fuarı" kapılarını açtı

Özbekistan'da 'Uluslararası Tekstil ve Moda Endüstrisi Fuarı' kapılarını açtı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, 3. Uluslararası Tekstil ve Moda Endüstrisi Fuarı başladı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, 3. Uluslararası Tekstil ve Moda Endüstrisi Fuarı başladı.

Özbekistan hükümeti ve ITECA Fuarcılık tarafından organize edilen fuara, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'ye yakın ülkeden 100'den fazla şirket katılıyor.

Türk şirketlerinin katılım sağladığı fuarda, tekstil ürünleri ve teknolojileri, tekstil boyası ve kimyasal katkı maddeleri, kumaş, ev tekstili, iplik, aksesuar, çorap, kürk ve deri ürünleri, moda aksesuarları ve ayakkabılar sergileniyor.

Özbekistan Hafif Sanayi Birliği Başkanı İlham Haydarov, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, hükümetin tekstil sektöründe yaptığı düzenlemeler sonucunda Özbekistan'ın dünyanın önde gelen tekstil ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

Haydarov, ülkede 3 bine yakın tekstil işletmesinin faaliyette bulunduğunu, salgına rağmen geçen sene ülkenin tekstil ürünleri ihracatının 2 milyar dolara yaklaştığını kaydederek, "Bu yıl tekstil ürünleri ihracatını 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Üretilen 1 milyon ton pamuğun tamamının ülkedeki tekstil işletmelerinde işlendiğini anımsatan Haydarov, bunun sonucunda tekstilin, ekonominin stratejik ve hızla gelişmekte olan sektörlerinden biri olduğunu belirtti.

Fuara katılan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ise tekstil sektörünün Özbekistan'da en büyük 2. endüstri üretimini teşkil ettiğini kaydederek, Türkiye'nin Özbekistan'ın stratejik ortağı olarak tekstil alanında çok sıkı bir iş birliği içerisinde olduğunu ve bu iş birliğinin bundan sonra da gelişerek devam edeceğini dile getirdi.

Bekar, tekstil sektöründe 250'den fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini anımsatarak, "Türk şirketleri Özbekistan'ın tekstil ihracatının üçte birini karşılıyor ve 10 binden fazla Özbek vatandaşına istihdam sağlıyor." diye konuştu.

Bekar, açılışın ardından Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker ile birlikte fuar alanındaki stantları gezerek, fuara katılan Türk iş adamlarıyla sohbet etti.

Katılımcıların Türk şirketlerinin stantlarına büyük ilgi gösterdiği fuar, 29 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Erdoğan: 'Türkiye petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır.'
Erdoğan: "Türkiye petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin yerli ve milli ne kadar projesi varsa hepsi de hedefe konularak saldırıya maruz bırakılmaktadır.'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yerli ve milli ne kadar projesi varsa hepsi de hedefe konularak saldırıya maruz bırakılmaktadır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Antony Blinken Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Evgar Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ali Koç Gervinho Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özbekistan'da "Uluslararası Tekstil ve Moda Endüstrisi Fuarı" kapılarını açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 13:33:20. #1.11#

title