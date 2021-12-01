Özbekistan'da Türkiye Tanıtım Günleri etkinliği düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Devlet Şarkşinaslık Üniversitesinde "Türkiye Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Üniversite ve Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği iş birliğinde düzenlenen etkinliğe Büyükelçi Olgan Bekar, Büyükelçilik mensupları ve Türk kurumlarının yetkilileri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Gülçehre Rihsiyeva, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin çok köklü olduğunu ve son yıllarda hızla gelişerek en üst düzeye ulaştığını belirtti.

Türkiye üniversiteleriyle sıkı iş birliği içinde olduklarını ve üniversitelerinde Türk dili ve edebiyatı eğitimi verildiğini söyleyen Rihsiyeva, amaçlarının bu tür etkinlikler düzenleyerek Özbek öğrencilere Türk kültürünü ve geleneklerini tanıtmak olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Bekar da jeopolitik ve jeostratejik açıdan önemli bir konuma sahip olan Özbekistan'ın bugün tarihine, geçmişine yakışır şekilde geleceğini inşa etmekte olduğunu vurgulayarak "Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in "Yeni Özbekistan" olarak adlandırdığı yeni dönemde Türkiye ile Özbekistan arasındaki her alanda kaydedilen gelişmeler ilişkilerimizi parlak bir geleceğin beklediğini göstermektedir." dedi.

Bu yıl bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Özbekistan'ı ilk tanıyan ve Taşkent'te ilk büyükelçilik açan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Bekar, son 5 yılda Mirziyoyev'in Özbekistan için başlattığı vizyoner dönüşüm sürecinde iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki şahsi dostluk ve sevginin de ikili ilişkilere büyük bir ivme ve güç kattığını ve son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeye çıktığını kaydetti.

Üniversitede düzenlenen Türkiye Tanıtım Günleri etkinliğini çok önemli bulduğunu belirten Bekar, bu organizasyondan dolayı üniversite yetkilileri ve öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Bekar, Özbekistan-Türkiye ilişkilerine katkılarından dolayı Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesinden bir grup akademisyene teşekkür plaketi takdim etti.

Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerinin de tanıtıldığı etkinlik kapsamında davetlilere Türk mutfağından örnekler de ikram edildi.

Türkiye Tanıtım Günleri kapsamında yarın Türkçe şarkıların seslendirileceği konser düzenlenecek, Özbek öğrenciler Taşkent Büyükelçiliği mensupları ve Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri

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