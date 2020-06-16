Özbekistan'da Türkiye'nin güvenli turizm konsepti anlatıldı
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Özbekistan'da Türkiye'nin güvenli turizm konsepti anlatıldı

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Özbeklere, Türkiye'nin güvenli turizm konseptini anlattı.

Özbekistan'da Türkiye'nin güvenli turizm konsepti anlatıldı
16.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:10

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Özbeklere, Türkiye'nin güvenli turizm konseptini anlattı.

Taşkent'teki Ali Şir Nevai Üniversitesi tarafından "Kültürler Arası İletişim ve Turizm" adlı video konferans düzenlendi.

Büyükelçi Er, video konferansta yaptığı konuşmada, Kovid-19 krizinin yavaş yavaş geride bırakıldığını belirterek artık salgın sonrası döneme odaklanılması gerektiğini belirtti.

Türkiye-Özbekistan arasındaki iş birliğinin sürdüğünü söyleyen Er, iki ülkenin salgınla mücadelede en üst düzeyde koordinasyon sağladığını, salgın sonrası dönemde de Özbekistan'la iş birliklerinin tüm alanlarda süreceğini vurguladı.

Er, Türkiye'nin tarih, kültür ve doğal yapısıyla önde gelen rotalar arasında yer aldığını belirterek her sene yaklaşık 50 milyon turiste ev sahipliği yaptığını söyledi.

Türkiye'nin turizm sektörünün, pek çok ülkede olduğu gibi bu salgından ciddi ölçüde etkilendiğini ifade eden Er, öte yandan, krizden daha da güçlenerek çıkma hedefiyle ülkede bu alanda ciddi atılımlar yapıldığını bildirdi.

Büyükelçi Er, Türkiye'nin Kovid-19 sonrası döneme yönelik geliştirdiği "Yeni Normalde Yeni Turizm" konseptini de anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının her türlü önlemi aldığını aktaran Er, böylelikle tüm tesislerin turistler için güvenli hale getirildiğini kaydetti.

Er, Türkiye'de salgın sonrası döneme ilişkin düzenlemelerin çok daha sistematik ve hızlı biçimde hayata geçirildiğini vurguladı.

Türk Hava Yollarının da 10 Haziran'dan itibaren uluslararası uçuşlarına başladığını anımsatan Er, ayrıca Özbekistan makamlarından bekledikleri izinlerin çıkmasıyla en kısa zamanda THY'nin bu ülkeye de uçuşlara başlayacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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