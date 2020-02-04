Özbekistan'da "Türkiye Bursları" tanıtıldı

04.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:18

"Türkiye Bursları" programı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te tanıtıldı.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığı tarafından Özbekistan Gençler İttifakı binasında düzenlenen tanıtım programına, çok sayıda Özbek genç katıldı.

Taşkent Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Davut Gazi Benli'nin de hazır bulunduğu etkinlikte, YTB Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Ahmet Atabaş, "Türkiye Bursları" programı hakkında bilgi verdi.

Atabaş, 208 üniversitesi olan Türkiye'nin sağladığı burs programı için 170 ülkeden başvuru alındığını aktardı.

Türkiye'nin her yıl lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören 4 bine yakın uluslararası öğrenciye burs imkanı sağladığını dile getiren Akbaş, halen Türkiye'deki üniversitelerde Özbekistanlı 800 öğrencinin eğitim aldığını vurguladı.

Atabaş, Türkiye'de üniversite eğitimi alan Özbekistanlı gençlerin sayısını artırmak ve başarılı Özbek gençlere Türkiye'de eğitim vermek istediklerini belirtti.

Tanıtma programı kapsamında Özbek gazeteci ve gençlerin sorularını da yanıtlayan Atabaş, etkinliğin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Atabaş, ülkedeki temasları kapsamında Yüksek Eğitim Bakanlığı, "El-Yurt Umudu" Vakfı ve Özbekistan Milli Üniversitesi'nde bir dizi görüşmelerde bulunduklarını ve bu görüşmelerin yarın da devam edeceğini kaydetti.

Bu görüşmelerde Özbek makamlarına Türkiye Bursları hakkında bilgi verdiklerini belirten Atabaş, Özbek yetkililerin de bu konuya çok sıcak baktıklarını ve Özbek öğrencilerin Türkiye'de eğitim alacakları branşlar konusunda kendilerine tekliflerini sunduklarını aktardı.

Kaynak: AA