Özbekistan'da Türk iş adamları iftarda buluştu

Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş adamları Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD) tarafından verilen iftarda bir araya geldi.

Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş adamları Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD) tarafından verilen iftarda bir araya geldi.

UTİD, başkent Taşkent'te bir otelde Türk ve Özbek iş adamları için iftar düzenledi.

İftar programında Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, büyükelçilik mensupları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Türk ve Özbek iş adamı hazır bulundu.

UTİD Başkanı Ercan Bulut, burada yaptığı konuşmasında, dernek olarak düzenledikleri ve bir ramazan geleneği haline gelen iftar programında Türk ve Özbek iş adamlarını bir arada görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Bulut, UTİD'in iki ülke arasındaki dostluk ve ticari iş birliğini kuvvetlendirme, iki ülke iş adamları arasında iş birlikleri kurma, Özbekistan'da faaliyet gösteren üye firmalara ve ülkede yatırım yapmak isteyen Türk iş adamlarına yol gösterici olmak gibi görevlerin, faaliyetine 1 Mayıs 1995'te başlayan derneğin başlıca misyonları arasında yer aldığını vurguladı. Bulut, UTİD'in iki ülke cumhurbaşkanlarının kısa vade için koymuş olduğu 5 milyar dolarlık ticaret hedefinin yakalanmasına destek olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Büyükelçi Bekar da ata yurdu Özbekistan'da Özbek ve Türk iş adamlarıyla iftar sofrasında bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bekar, Özbekistan'ın, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in başlattığı dönüşüm politikaları çerçevesinde yeniden yapılanmakta ve sahip olduğu büyük potansiyel çerçevesinde önümüzdeki dönemde büyük adımlar atmaya namzet bir ülke olduğunu dile getirdi.

Programın sonunda Taşkent Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Gemici tarafından dua yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov