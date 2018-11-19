Özbekistan'da Turizm Alanında Uluslararası Yatırım Forumu

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov, ülkesine gelmek isteyen her bir ziyaretçinin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni vize kategorileri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bu yıl ilk kez düzenlenen "Turizm Alanında Uluslararası Yatırım Forumu"na Başbakan Yardımcısı Abduhakimov'un yanı sıra çok sayıda turizm şirketi temsilcisi ve gazeteci katıldı.

Abduhakimov, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin, Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan İpek Yolu üzerinde olduğuna işaret ederek, Özbekistan'ın eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunu ve Özbek halkının daima misafirperverliğiyle bilindiğini dile getirdi. Bunun yanı sıra Abduhakimov, ülkesinin dünyanın en güvenli 5 ülkesinden biri olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni vize kategorileri üzerinde çalışıyoruz"

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in, ülkesinin sosyal ve ekonomik gelişimi için 2016'da turizmi "stratejik sektör" olarak belirlediğini hatırlatan Abduhakimov, ülkesinin kısa sürede turizm endüstrisinde önemli yol katettiğine dikkati çekti.

Özbekistan'da turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 101 ülke vatandaşına 5 günlük vize muafiyeti getirildiğini hatırlatan Abduhakimov, daha çok kişinin ülkeyi ziyaret etmesi için yeni vize kategorileri üzerinde çalıştıkları bilgisini paylaştı.

Başbakan Yardımcısı Abduhakimov, Özbekistan'da yolların, havaalanlarının ve tren istasyonlarının altyapısını geliştirmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Abduhakimov, "Şu anda, her bir ziyaretçinin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni vize kategorileri üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca, tek bir vizeyle birden çok ülkeyi ziyaret etmek isteyen misafirler için "İpek Yolu" adlı vize üzerinde komşularımızla iş birliği içinde çalışıyoruz." dedi.

Forum kapsamında, aralarında Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası yetkilinin, Özbekistan'a ilişkin görüşlerine yer verilen tanıtım videosu izletildi.

Düzenlenen forum aracılığıyla, Özbekistan'a doğrudan yabancı yatırımcı çekilmesi, turizm alanında uluslararası iş birliğinin teşvik edilmesi ve Özbekistan'ın turizm potansiyelinin tanıtılması amaçlanıyor.

Özbekistan'da, turizm alanında yatırım yapmak isteyenlerin, düzenlenen oturumlarda görüş alışverişinde bulunabileceği forum, 21 Kasım'a kadar devam edecek.