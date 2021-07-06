Özbekistan'da toplu etkinlikler Kovid-19 nedeniyle geçici olarak yasaklandı
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Özbekistan'da toplu etkinlikler Kovid-19 nedeniyle geçici olarak yasaklandı

Özbekistan'da toplu etkinlikler Kovid-19 nedeniyle geçici olarak yasaklandı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplu etkinlikler askıya alındı.

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplu etkinlikler askıya alındı.

Özbekistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla ülkede günlük Kovid-19 vakalarının artması üzerine; konser, festival, tiyatro, sinema ve spor etkinlikleri dahil, açık ve kapalı alanlarda yapılacak tüm toplu etkinlikler geçici olarak yasaklandı.

Kararla, ülke genelinde düzenlenecek bazı spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması kararlaştırıldı, 1 Ağustos'tan itibaren düğün ve aile merasimlerine katılacakların sayısının da 50 kişi ile sınırlı tutulması karara bağlandı.

Ülkede son dönemde günlük vaka sayısının artması üzerine 28 Haziran'dan itibaren kafe ve lokantaların akşam saat 20.00'ye kadar çalışmasına izin verilmişti.

Yaklaşık 6 aydır 100'ün altında seyreden günlük Kovid-19 vaka sayılarının son dönemde yeniden artışa geçtiği ülkede, son 24 saatte vaka sayısı 475 artarak 113 bin 72'ye, iyileşenlerin sayısı ise 304 artarak 109 bin 68'e çıktı.

Virüs saptanan 4 kişinin vefatıyla ölüm sayısının 751'e çıktığı ülkede, hastanelerde 3 bin 253 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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