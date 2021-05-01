Özbekistan'da Tarım Bakanı danışmanlığına atanan Kolcuoğlu'na fahri profesörlük unvanı

Özbekistan Tarım Bakanı Camşid Hocayev'in danışmanlığına ve bakanlık bünyesindeki Çiftçi Eğitim Merkezi Direktörlüğüne getirilen Muhammet Sedat Kolcuoğlu'na, fahri profesörlük unvanı verildi.

Özbekistan Tarım Bakanı Camşid Hocayev'in danışmanlığına ve bakanlık bünyesindeki Çiftçi Eğitim Merkezi Direktörlüğüne getirilen Muhammet Sedat Kolcuoğlu'na, fahri profesörlük unvanı verildi.

Türkiye'de uzun süre çiftçi eğitim, yayım ve kırsal kalkınma uzmanı olarak çalıştıktan sonra emekli olan Kolcuoğlu, Özbekistan'a taşındıktan sonra tecrübelerini burada sektör temsilcilerine aktardı.

Özbekistan Tarım Bakanı Camşid Hocayev'in danışmanlığına getirilen Kolcuoğlu'na, düzenlenen törenle Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi tarafından fahri profesörlük unvanı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız