Özbekistan'da şiddetli rüzgar can aldı
Özbekistan'ın Buhara vilayetinde meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatılarının uçması ve ağaçların devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
28.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:14
Özbekistan'ın Buhara vilayetinde meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatılarının uçması ve ağaçların devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle altyapı sistemleri hasar gören doğal gaz ve elektrik hizmetlerinde kesintiler yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, evlerin çatılarının uçması ve ağaçların devrilmesi sonucunda 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı, kurtarma ekiplerinin felaketin sonuçlarının giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Kaynak: AA