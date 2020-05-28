Özbekistan'da Rusya adına casusluğa 12 yıl hapis cezası Özbekistan'da cumhurbaşkanlığına bağlı araştırma enstitüsü eski direktörüne Rusya adına casusluktan 12 yıl hapis cezası verildi.

Özbekistan'da cumhurbaşkanlığına bağlı araştırma enstitüsü eski direktörüne Rusya adına casusluktan 12 yıl hapis cezası verildi.

Özbekistan'da geçen yıl Temmuz ayında Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesi ile tutuklanan cumhurbaşkanlığına bağlı eski Stratejik ve Bölgelerarası Araştırma Enstitüsü Direktörü Rafik Sayfulin'e vatana ihanet suçlaması ile açılan davada karar açıklandı. Sayfulin, yargılandığı askeri mahkeme tarafından 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan Sayfulin, Sovyetler döneminde Devlet Güvenlik Komitesi'nde (KGB) görev alırken, Özbekistan bağımsızlığına ulaştığı 1991'den sonra Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nde görev yaptı. Sayfulin, emekliliğe ayrılmadan önce ise Özbekistan Cumhurbaşkanlığına bağlı Araştırma Enstitüsü Direktörü olarak çalışmıştı. - TAŞKENT

Kaynak: İHA