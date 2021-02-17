Özbekistan'da Rus Sputnik V aşısı tescil edildi
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Özbekistan'da Rus Sputnik V aşısı tescil edildi

17.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:02
Özbekistan'da Rus Sputnik V aşısı tescil edildi

Özbekistan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V'nin ülkede kullanımını onayladı.

Özbekistan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V'nin ülkede kullanımını onayladı.

Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla, virüse karşı Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısı, üçüncü aşama klinik denemelerin ardından tescil edilerek kitlesel aşılama için onaylandı.

Komisyon, 11 Şubat'ta ülkede hızlandırılmış klinik deneme süreci başlatılan Rus aşısından 1 milyon doz satın alınmasını kararlaştırdı.

Komisyon ayrıca, ülkede 3. aşama klinik denemeleri devam eden Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketince geliştirilen aşının, Özbekistan'da üretilmesine izin verdi.

Şimdiye kadar 6 bin 830 kişinin aşılandığı söz konusu Çin aşısının klinik denemelerinin başarılı şekilde devam ettiğine dikkati çeken komisyon, acil durumlarda kullanılmak üzere bu aşıdan 1 milyon doz satın alınması konusunda karar alınması için parlamentoya başvurdu.

Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin gelecek ay başlayacağı ülkede, ilk etapta 4 milyondan fazla kişinin aşılanması öngörülüyor.

Son 24 saatte ülkede toplam vaka sayısı 36 artarak 79 bin 497'ye, iyileşenlerin sayısı da 24 artarak 77 bin 993'e ulaştı. Kovid-19 tespit edilen 882 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 622 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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