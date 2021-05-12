Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 100 mahkum affedildi

Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 100 mahkum affedildi.

Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 100 mahkum affedildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ramazan Bayramı dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, toplam 100 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 46 mahkum salıverilecek, 54 mahkumun ise ceza süreleri kısaltılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov