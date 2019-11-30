Özbekistan'da "Modern çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin saha tecrübesi" konferansı

30.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:48

Türk askeri uzmanlar Özbekistan Silahlı Kuvvetler Akademisi öğrencilerine "Modern Çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Saha Tecrübesi" konferansı verdi.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Özbekistan savunma bakanlıkları tarafından organize edilen konferans, Genelkurmay Başkanlığı ve Türkiye Milli Savunma Üniversitesi'nde görevli Türk askeri uzmanlarlarca verildi.



Konferans, iki ülke savunma bakanlıkları arasındaki iş birliği planı kapsamında gerçekleştirildi.

Türk uzmanlar dünyada ve bölgede askeri-siyasi durum, Orta Asya'daki bölgesel iş birliği ve günümüzdeki çatışmalarda Türkiye Silahlı Kuvvetlerinin askeri tecrübesi, askeri eğitimlerde orduyu yönetme tekniği ve askeri hazırlık sistemini geliştirmeye ilişkin bilgilerini paylaştı.

Türk uzmanlar ayrıca Özbek askeri öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Konferans kapsamında Türk ve Özbek askeri yetkililer iki ülke askeri eğitim kurumlarında askeri personel eğitimi konularında fikir alış verişinde bulundu.

Konferansın ardından Türk askeri uzmanlar Özbekistan Silahlı Kuvvetleri Akademisi'ni gezerek eğitim süreci hakkında bilgi aldı ve akademi müzesini inceledi.

Konferansta Taşkent Büyükelçiliği Müsteşarı Sercan Evcin, Askeri Ataşe Albay Mustafa Baloğlu, İçişleri Müşaviri Nejat Bil ve Jandarma Müşaviri Murat Cebenay da hazır bulundu.

Kaynak: AA