Özbekistan'da Kurban Bayramı Kovid-19 gölgesinde buruk kutlanıyor
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Özbekistan'da Kurban Bayramı Kovid-19 gölgesinde buruk kutlanıyor

Özbekistan'da Kurban Bayramı Kovid-19 gölgesinde buruk kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'da Kurban Bayramı son dönemde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları gölgesinde buruk kutlanıyor.

Özbekistan'da Kurban Bayramı son dönemde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları gölgesinde buruk kutlanıyor.

Ülkede son dönemde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle salgınla mücadele kapsamında camilerde bayram namazı kılınmadı.

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Ulemalar Kurulu fetvasıyla salgın nedeniyle bayram namazının kılınmaması kararlaştırılırken, bayram günlerinde yapılan akraba ziyaretlerinde ise sosyal mesafe ve sıhhi kurallara riayet edilmesi istendi.

Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla ülkede son dönemde günlük Kovid-19 vakalarının artması üzerine 6 Temmuz'dan itibaren konser, festival, tiyatro, sinema ve spor etkinlikleri dahil, açık ve kapalı alanlarda yapılacak tüm toplu etkinliklerin geçici olarak yasaklandığı ülkede, bugünden itibaren düğün ve aile merasimlerine katılacakların sayısının 50 kişi ile sınırlı tutulması kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18 Temmuz'dan itibaren sağlık personeli, öğretmen, asker, emniyet personeli, banka, noter, postane, kafe, kuaför, alışveriş, turizm ve diğer hizmet sektörü temsilcileri ile devlet kurumlarının çalışanlarının da aralarında bulunduğu bazı görevli ve meslek sahipleri için aşı uygulamasının zorunlu kılındığı ülkede son 24 saatte 158 bin 102 dozun daha yapılmasıyla, uygulanan toplam aşı dozu miktarı 5 milyon 803 bin 255 oldu.

Ülkede son 24 saatte 658 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 120 bin 631, virüs tespit edilen 649 hastanın taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısı 115 bin 514'e çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 805 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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