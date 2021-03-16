Özbekistan'da Kovid-19 vakalarının en fazla arttığı Taşkent'te tedbirler artırıldı
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Özbekistan'da Kovid-19 vakalarının en fazla arttığı Taşkent'te tedbirler artırıldı

16.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:48
Özbekistan'da Kovid-19 vakalarının en fazla arttığı Taşkent'te tedbirler artırıldı

Özbekistan'da, yaklaşık 3 aydır 100'ün altında seyreden günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının yeniden artışa geçmesi üzerine başkent Taşkent'te tedbirler artırıldı.

Özbekistan'da, yaklaşık 3 aydır 100'ün altında seyreden günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının yeniden artışa geçmesi üzerine başkent Taşkent'te tedbirler artırıldı.

Geçen hafta yaklaşık 40 civarında günlük Kovid-19 vakasının saptandığı ülkede, son günlerde vaka sayısının 100'ün üstüne çıkması üzerine en çok yeni vakanın görüldüğü Taşkent'te, Sıhhi ve Epidemiyolojik Refah ve Halk Sağlığı Müdürlüğü kararıyla vatandaşların tedbirlere ve sosyal mesafeye riayet etmelerine ilişkin denetimler sıklaştırıldı.

Taşkent'teki toplu taşıma araçlarında salgınla ilgili sıkı tedbirler alınırken, bu çerçevede toplu taşıt araçlarında dezenfekte çalışmaları artırıldı, toplu taşıma araçlarının sürücülerinin ateşlerini ölçme ve maskesiz yolcuları toplu taşıma araçlarına almama uygulamasına geçildi.

Taşkent genelinde düzenlenecek spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması kararlaştırılırken, kentte sıhhi kurallara ve sosyal mesafeye riayet etmeyenlere yeniden para cezası kesilmeye başlandı.

Taşkent'teki 30'dan fazla ilköğretim okulu ve lisenin geçici olarak çevrim içi eğitime geçmesine karar verildi.

Yaklaşık 3 aydır 100'ün altında seyreden günlük vaka sayıları son günlerde yeniden artışa geçen Özbekistan'da, dün tespit edilen toplam 111 vakanın 93'ünün Taşkent'te saptanması üzerine toplanan büyükşehir belediye meclisi, başkentte tedbirlere riayet edilmesinin sıkı bir şekilde denetlenmesi yönünde karar almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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