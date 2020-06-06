Özbekistan'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bini aştı
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Özbekistan'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bini aştı

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 35 artışla 4 bin 22'ye çıktı.

Özbekistan'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bini aştı
06.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:41

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 35 artışla 4 bin 22'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 35 artışla 4 bin 22'ye, sağlığına kavuşanların sayısının da 20 artışla 3 bin 247'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, virüs tespit edilen 759 kişinin tedavisinin sürdüğü, 10 hastanın durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Şimdiye kadar toplam 750 bin test yapılan ülkede, halen 49 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

İlk Kovid-19 kaynaklı ölümün 27 Mart'ta yaşandığı Özbekistan'da, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti.

Toplu taşıma araçlarına izin verilecek

Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla, salgınla ilgili durumun orta riskli ve güvenli olduğu bölgelerde 22 Mart'ta faaliyeti askıya alınan toplu taşıma araçları sosyal mesafeye riayet etme, maskesiz yolcu almama, ilk ve son duraklarda dezenfeksiyon şartıyla 8 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Komisyon kararıyla şimdilik dolmuş ve metroların hizmet vermesine izin verilmeyecek.

İlk vakanın 15 Mart'ta tespit edildiği ülkede, salgınla mücadele kapsamında 22 Mart'tan itibaren bir dizi kısıtlama tedbirleri alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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