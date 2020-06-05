Özbekistan'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bine yaklaştı Özbekistan'da gün içerisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 22 artışla 3 bin 987 oldu.

Özbekistan'da gün içerisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 22 artışla 3 bin 987 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 22 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 3 bin 987'ye çıktığı, 140 kişinin iyileşmesiyle ise sağlığına kavuşanların sayısının 3 bin 227'ye ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 18 bin 655 test yapıldığı kaydedilen açıklamada, şimdiye kadar ülke genelinde yapılan test sayısının ise 750 bin olduğu aktarıldı.

Kovid-19 tespit edilen 744 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, 10 hastanınsa durumunun ağır olduğu bildirildi.

Açıklamada, ülke genelinde 49 bin 117 kişinin Kovid-19 şüphesiyle gözetim altında tutulduğu, son iki haftada saptanan 937 vakanın 525'inin ise yurt dışı temaslı olduğu kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti.

Kısıtlamalar gevşetildi

Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla, bugün itibarıyla ülkede Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında daha önce alınan kısıtlamalar gevşetildi.

Buna göre, salgınla ilgili durumun orta riskli olduğu bölgelerde otel, konukevi, dinlenme tesisleri ve çocuk kampları ile bünyelerindeki açık hava lokanta ve yemekhanelerin faaliyetine izin verildi.

Güvenli bölgelerde ise komisyon kararıyla buna ek olarak dershane, spor salonu ve yüzme havuzları ile online veya televizyonda yayınlanmak amacıyla seyircisiz tiyatroların faaliyetine müsade edildi.

İlk vakanın 15 Mart'ta tespit edildiği Özbekistan'da, Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 27 Mart'ta gerçekleşmişti.

Kaynak: AA